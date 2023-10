Guerra Hamas - Israele | Franco | ' A volte noto un anti - israelismo strisciante molto diffuso e trasversale'

... c'è stata un'aggressione criminale di terroristi dicontro gli israeliani, ci sono stati centinaia e centinaia di morti, ci sono degli ostaggi. Dopodiché c'è una reazione che l'Occidente sta ...

Israele–Hamas, ultime news. Biden: strage di Gaza colpa di altri. LIVE Sky Tg24

Guerra Israele-Hamas: shock energetico e inflazione, i rischi economici del conflitto - 24+ 24+

I raid in risposta agli attacchi anti-tank in territorio israeliano. Alto esponente di Hamas arrestato in Cisgiordania. Sunak a Tel Aviv. Centinaia di arresti a Washington durante manifestazione contr ...Come viene vissuto il conflitto tra Israele e Hamas da chi vive in Italia Ne abbiamo parlato con la sociologa e scrittrice nata in Italia da genitori giordano-palestinesi ...