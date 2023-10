Gruppo Hera e Inalca inaugurano impianto di biometano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Modena, 19 ott. (Adnkronos) - È stato inaugurato oggi a Spilamberto, in provincia di Modena, l'innovativoper la produzione direalizzato dalla NewCo Biorg, nata dalla partnership tra il, una delle maggiori multiutility italiane e primo operatore nazionale nel settore ambiente, e la societàCremonini), leader in Italia nella produzione di carni e nella distribuzione di prodotti alimentari. Grazie a un investimento complessivo di circa 28 milioni di euro e partendo dalla raccolta differenziata dell'organico e dai reflui agroalimentari, l', la cui attività è stata avviata a inizio 2023, produce a regime ogni anno 3,7 milioni di metri cubi di, combustibile 100% rinnovabile destinato ...

Il piano industriale comprende vari interventi di sviluppo per fornire un importante contributo alla transizione green Ilprevede nel proprio piano industriale vari interventi di sviluppo per fornire un importante contributo alla transizione green e per centrare i propri obiettivi di decarbonizzazione.

(Adnkronos) – Uno degli obiettivi di Inalca (gruppo Cremonini) tra i principali leader in Italia ... tutte le nostre attività – il commento di Paolo Boni Ad Inalca – con Hera abbiamo trovato la ...