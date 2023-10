"Grigliate d'orso". La proposta-shock del candidato di centrosinistra

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Unal consiglio provinciale del Trentino, in una lista a sostegno del, è finito nell'occhio del ciclone. In un post pubblicato su Facebook (poi rimosso) inneggiava all'uccisione dei plantigradi e alled', corredando il tutto con un fotomontaggio

Si torna a inneggiare alle 'd'' a Trento. Ieri un candidato in corsa per un seggio di consigliere nella Provincia autonoma di Trento, Alessio Anselmo (lista Casa Autonomia.eu), ha pubblicato un post, rimosso ...

L’orso si impadronisce del barbecue e divora tutti e 10 gli hamburger sulla griglia Corriere TV

"Grigliata di orso!", il post del candidato in Trentino scatena le polemiche e lui lo rimuove. Gli animalisti… La Stampa

Un candidato al consiglio provinciale del Trentino, in una lista a sostegno del centrosinistra, è finito nell'occhio del ciclone. In un post pubblicato su Facebook (poi rimosso) inneggiava all'uccisio ...Questo filmato mostra un orso che irrompe in un golf club a Coquitlam, British Columbia. Canada. L'animale si è avvicinato ad un golf cart in cui era riposta una sacca con le mazze da golf e le ha tra ...