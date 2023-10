Gravina risponde alle accuse di Fratelli d’Italia | «Dimissioni? L’autonomia va rispettata»

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il presidente della Figc Gabrieleha risposto alla presentazione del premio Beppe Viola alla richiesta dipresentata dalla Lega e del commissariamento della federazione da parte dia seguito del recente scandalo scommesse che ha coinvolto tre calciatori italiani. «Questi soggetti hanno commentato in maniera non approfondita sui temi specifici, perché ho visto approssimazione in alcune affermazioni. La risposta è stata una risposta decisa da parte di tutto il movimento sportivo, che rivendica, come devo fare io, il principio del rispetto del, che implica al suo interno un altro principio, che è quello della democrazia. Questi due concetti hanno un sentimento di fondo: la libertà che non può essere calpestata da nessuno.» Il tutto è nato dopo le ...

Oggi è arrivata la risposta di Gabriele: 'Questi soggetti hanno commentato in maniera non approfondita sui temi specifici , perché ho visto approssimazione in alcune affermazioni. La risposta ...

Gravina: "Salvini Occorre conoscere le cose, così è un danno per il Paese. E sulle scommesse..." La Gazzetta dello Sport

Autonomia va rispettata, solo così c'è democrazia", dice Gravina." Quotidiano Sportivo

Il presidente della Figc alla presentazione del premio Beppe Viola ha parlato anche di scommesse: "I casi sono solo due, non facciamo di tanti altri ragazzi carne da macello". E sull'Italia: "Arrivere ...La Lega di Matteo Salvini ieri in Parlamento ha chiesto le dimissioni del presidente della Federcalcio italiana in seguito allo scandalo delle scommesse, mentre Fratelli d'Italia della premier Giorgia ...