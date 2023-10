Gratteri | «Ho rifiutato i biglietti di De Laurentiis per lo stadio | chi va alla partita paga il biglietto»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Domani a mezzogiorno Nicola, 65 anni, presta giuramento al Tribunale di Napoli e si insedia a capo della Procura più grande d’Italia, con nove aggiunti e 102 sostituti. Lo scrive il Corriere della Sera che lo intervista. Cosa vuol dire vivere sotto scorta? Ormai sono quasi 35 anni, dall’aprile del 1989. «È pesante. Ci sono giorni in cui si soffre di più, viene la sindrome da soffocamento a non poter fare una passeggiata da soli, non poter andare in bicicletta, non uscire in moto. Penso di non fare un bagno al mare da 25 anni». Quante persone la proteggono?: «Otto-dieci fisse: di più non è possibile. A questi si aggiungono quelli che quando mi sposto fanno i controlli, le bonifiche, portano i cani per sentire l’esplosivo. È abbastanza asfissiante. Mi costa tantissimo sul piano psicologico, bisogna avere nervi d’acciaio». Domani ...