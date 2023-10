Gratteri | “Ho fatto arrestare anche i miei compagni di classe Molti studenti erano figli di capimafia”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il procuratore Nicolaracconta, in un'intervista rilasciata al 'Corriere della Sera', la sua esperienza di vita sotto scorta da quasi 35 anni, evidenziando il peso che tale realtà comporta nella quotidianità. Il suo racconto arriva alla vigilia del suo insediamento come capo della Procura più grande d’Italia, a Napoli. L'articolo .

"Chi mi conosce bene - ha aggiunto- sa che io ho sempre lavorato col Codice in mano senza ... Non ho maifalli di reazione malgrado sia stato provocato tantissime volte in tutti i modi, ...

Nicola Gratteri: «Ho fatto arrestare anche amici d’infanzia. Il mio psicanalista è l’orto, ci vado ogni... Corriere della Sera

Gratteri, 'me ne vado lasciando idea che si può cambiare' Agenzia ANSA

Il nuovo procuratore capo di Napoli: «La vita con la scorta Non faccio il bagno al mare da 25 anni». Lo stipendio: «Guadagno 7.400 euro al mese, ma questo lavoro non si fa per i soldi. Il successo pi ...Ieri, sulle pagine del Corriere della Sera, Nicola Gratteri ha raccontato la sua vita. Oggi il giuramento alla Procura di Napoli ...