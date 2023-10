Gratta e vinci | cinque su cinque | furto con sorpresa al party in ufficio

(Di giovedì 19 ottobre 2023), la festa inha riservato non pochi colpi di scena ai dipendenti: questa storia ha dell’incredibile. Non avevano mai organizzato unin. Tutt’al più erano usciti tutti insieme a bere una birra a ridosso delle festività natalizie, così da scambiarsi doni e auguri. Lo scorso anno, invece, hanno pensato che sarebbe stato carino ordinare il pranzo da fuori e mangiare nel quartier generale della loro azienda, la Harmon Dental Center di Louisville, nel Kentucky. PixabayAll’insolita festa inhanno preso parte in 13. Non sapevano ancora, i dipendenti, che il loro titolare, Bradley Harmon, aveva organizzato per loro un gioco molto divertente con delle regole ben precise. L’idea era quella di vivacizzare lo scambio dei regali con un ...

Lotteria, nel loro caso la grossa vincita non ha portato nient'altro che guai: la dea bendata li ha divisi. Decidere in che modo spendere i soldi vinti alla Lotteria o alè senz'altro la parte più divertente del processo di gioco. O così dovrebbe essere, per lo meno. Già, perché non sempre le cose vanno per il verso giusto e la storia che stiamo per ...

Nuova vincita a Pietracuta: 50.000 euro con un gratta e vinci. E' un cliente abituale AltaRimini

Cuorgnè, vinti 50mila euro al gratta e vinci La Sentinella del Canavese

Gratta e vinci, la festa in ufficio ha riservato non pochi colpi di scena ai dipendenti: questa storia ha dell'incredibile.Sorpreso durante una rapina commessa in un bar con un complice, riuscito a fuggire a bordo di uno scooter, un 16enne, compiuti da pochi mesi e già conosciuto ...