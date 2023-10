Grande Fratello | stasera la dodicesima puntata | chiarimenti in vista

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 ottobre 2023)del2023 questa sera, giovedì 19 ottobre. Come sempre a condurre sarà Alfonso Signorini con al fianco in stCesara Buonamici e Rebecca Staffelli, che raccoglierà i commenti dei telespettatori. Argomento della serata sarà l'abbandono del gioco da parte di Heidi Baci e di quanto accaduto nell'ultimadi lunedì 16 ottobre. L'addio della concorrente non ha infatti lasciato indifferenti i suoi coinquilini. Ma intanto un'altra donna dovrà lasciare il gioco e questa volta a causa delle Nomination al femminile. Chi tra Rosy Chin, Grecia Colmenares, Samira Lui e Valentina Modini aprirà la Porta Rossa per uscire? Chi si salverà fra le tre concorrenti al televoto? A partire dalle 21.30, il verdetto su Canale 5.