Grande Fratello | Samira Lui eliminata questa sera? Un indizio spoilera la sua possibile eliminazione!

Questa sera è in onda una nuova puntata dele tra le concorrenti nominate e che rischiano di uscire ci sono Rosy Chin , Samira Lui , Valentina Modini e Grecia Colmenares . Nonostante, solo questa sera si conosceranno i risultati ...

Grande Fratello pilotato La presenza di Samira Lui a Tutto Sposi fa discutere QUOTIDIANO NAZIONALE

Manca pochissimo alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera, giovedì 19 ottobre 2023, su Canale 5. Nell'attesa, il modello Vittorio Menozzi si è lasciato andare a uno sfogo con ...In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alfonso Signorini conduce la dodicesima puntata del Grande Fratello. Con lui in studio, l’opinionista Cesara Buonamici e per i social Rebecca Staff ...