Grande Fratello | anticipazioni della puntata del 19 ottobre | chiarimenti con Heidi e chi sarà eliminato

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Stasera 19va in onda su Canale 5 una nuovade il: ecco ledi quello che vedremo. Questa sera, 192023, ilfarà ritorno su Canale 5 alle 21:30 con la dodicesima. La serata si preannuncia ricca di emozioni, stasera infatti una delle quattro concorrenti in nomination lascerà per sempre la Casa. Si parlerà inoltre diBaci, che dopo la precedenteha abbandonato il reality show. Inoltre, avremo modo di scoprire le altre dinamiche che Alfonso Signoriniin grado di creare. LedelAnche questa sera Alfonso Signorini ...

Nonostante sia passato qualche giorno dall'uscita di Heidi Baci dal, non si placano i rumors su ciò che ha spinto la gieffina a lasciare la casa e anche gli utenti del web si stanno scatenando sulle più diverse ipotesi. Nel frattmepo, in casa, non ...

Grande Fratello, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e sondaggi del 19 ottobre. Chi lascerà la casa ilmessaggero.it

Samira Lui ospite di Tutto Sposi ma è nella casa del Grande Fratello Fanpage.it

Grande Fratello, anticipazioni puntata 19 ottobre. È tempo di eliminazioni nella casa più spiata d’Italia: chi uscirà dalla porta rossa Il Grande Fratello arriva a un altro snodo cruciale. In puntata ...Al GF, l'uscita di Heidi Baci ha provocato non poco scalpore, ma c'è anche chi, come Giselda Torresan, ha pensato bene di scherzarci su. Ecco cosa è successo!