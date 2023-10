Grande Fratello 2023 | Heidi Baci derisa da Giselda e Massimiliano | il pubblico insorge

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L’abbandono didalcontinua a tenere banco dentro e fuori la casa, ma una frase diTorresan non è affatto piaciuta ai telespettatori. Infatti, la ragazza si trovava in cucina quando ha scherzato sul ritiro della ex coinquilina. Ma ilnon si aspettava la reazione ironica diVarrese e ha creato un polverone sul web. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto.Torresan prende in giroNella serata di mercoledì 18 ottobreè successa una cosa che non è andata giù a gran parte del. Infatti, alcuni inquilini ...