Grande Fratello 2023 | diretta dodicesima puntata – Heidi scrive una lettera ai compagni | ‘La mia famiglia aveva bisogno di me’

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Massimiliano -per ile qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del giovedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Laminuto per minuto della21.30: Breve anteprima. 21.33: Via alla. Signorini entra in studio e, salutato il pubblico, fa un cenno a Cesara e Rebecca. Alfonso ironizza su Giambruno con la Buonamici: “Sai che ti dona quel blu estoril?“. Si passa poi al ‘caso’, che ha abbandonato il ...