Gp d’Australia | Bagnaia | “Posso fare bene in qualsiasi condizione”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Philip Island – Dopo la grande gara realizzata al Gp d’Indonesia Peccosi prepara per il circuito di Philip Island e punta al podio del Gp. Il circo del Motomondiale è già in Oceania per regalare nuove emozioni al proprio pubblico di tifosi. Alla vigilia hanno parlato i piloti, tra cui anche il campione del mondo che è tornato, nello scorso appuntamento della MotoGp, leader iridato in Classifica (a 12 punti da Martin).dice, come riporta l’Ansa: “Sono entusiasta di tornare a correre in Australia, una pista veloce dove abbiamo il potenziale per poter”. E’ fiducioso Pecco e prosegue: “Lo scorso fine settimana la mia squadra ha fatto un lavoro incredibile, mettendomi nelle condizioni di vincere dopo un inizio complicato – precisa il campione in carica -. Per questo ...