GP Australia | MotoGP | lotta aperta per Bagnaia-Martin | programma e diretta tv

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Un nuovo capitolo di unaepica che sta appassionando davvero tutti. Un combattimento interno a Ducati che vede come protagonisti Francescodel team ufficiale e Jorgedi Pramac Racing, squadra satellite di Borgo Panigale. Un duello che una settimana fa ha vissuto due, enormi, colpi di scena: sabato, dopo aver vinto la Sprint Race, lo spagnolo si era portato in testa al Motomondiale 2023, salvo poi perdere la vetta dopo la caduta durante il Gran Premio d’Indonesia vinto poi dall’azzurro che è tornato, quindi, al comando delle operazioni con 18 punti di vantaggio. Il GPdisarà il teatro di un altro scontro tra i due corridori: chi prevarrà? Ecco tutto quello che c’è sa sapere su questo weekend. GP: tutti gli ...

"Non mi aspettavo di tornare subito in testa, Martin domenica era stabile in testa, poi ha spinto tanto ed è caduto. Quando è caduto mi sono detto di mantenere la calma, provando ad avvicinarmi ...

"Sono pronto per vincere rispetto allo scorso anno, quando non ero a posto. Buttarsi a terra non serve a nulla". (ANSA) ..."Non mi aspettavo di tornare subito in testa, Martin domenica era stabile in testa, poi ha spinto tanto ed è caduto. Quando è caduto mi sono detto di mantenere la calma, provando ad avvicinarmi lentam ...