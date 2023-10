Globe Theatre di Roma salvo grazie al PNRR? Il progetto c’è | tutte le novità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ilpuò essere salvato dall’abbattimento. Il piano è possibile ancheal: la situazione., nessuno esce di scena. Il teatro Shakespeariano della Capitale può essere salvato dall’abbattimento. Parole che suonano come una speranza ritrovata rispetto a quanto constatato settimane fa: la struttura, che oggi porta anche il nome del compianto attore Gigi Proietti, è considerato inagibile da tempo. Venne chiuso a settembre 2022 in seguito a uno spiacevole incidente che costrinse anche gli interpreti a interrompere la programmazione in corso. Una fine troppo brusca e neanche gratificante per quella che è stata – e resta – la storia dell’impianto. Da quella data nefasta la stagione successiva si è tenuta con molte difficoltà, in ...