Gli smartphone Google Pixel inizieranno a essere prodotti in India dal 2024

Da oggi anche Ossolanews ha il suo canale WhatsApp, un nuovo modo semplice e diretto per ricevere le notizie più importanti eaggiornamenti in tempo reale sul proprio. Un modo facile e rapido per non perdersi nessuna notizia e, da parte della nostra redazione, di rimanere sempre connessi coi nostri lettori. I ...

Made in India, svolta geografica di Google per gli smartphone Pixel StartupItalia

Ookla pubblica la classifica con gli smartphone più veloci in download e upload TuttoAndroid.net

Nokia registra un trimestre finanziario problematico, che però è significativo di una recente storia aziendale altrettanto problematica.Dopo il patteggiamento di Fagioli, l'ex Milan pronto a seguire lo stesso percorso e si aspettano le evoluzioni relative all'ex Roma. Ma per questi ultimi due c'è un elemento ulteriore da considerare ...