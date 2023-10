Gli egiziani al gip di Milano | “Simpatie verso l' Isis per le sue posizioni anti Assad”

Leggi su agi

(Di giovedì 19 ottobre 2023) AGI - “Dell'condivido solo certe iniziative in opposizione al regime” e “l'accusa di finanziamento non è assolutamente fondata in quanto si è trattato di qualche versamento per un totale di mille euro dati a una signora per mero spirito di beneficenza”. Lo ha detto Alaa Rafaei, 44 anni, nell'interrogatorio di garanzia in carcere a San Vittore dopo l'arresto del 17 ottobre con l'accusa di associazione con finalità terroristica e istigazione a delinquere. L'uomo, nato in Egitto con cittadinanza italiana, - secondo quanto riferito dal suo avvocato Emanuele Perego - avrebbe pianto in quanto scosso e traumatizzato. “Riconosco l'Italia come il Paese in cui voglio costruire la mia vita e ne apprezzo la libertà che non avrei in Egitto - ha aggiunto Rafaei -. Se avessi voluto fare un attentato non avrei portato qui la mia famiglia”. Le presunte ...