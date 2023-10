Gli eco-attivisti alzano il tiro | si cementano le mani sull’autostrada

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Gli ecocolpiscono ancora. E stavolta fanno le cose “in grande”. Per oltre due ore hanno bloccato la Torino-Milano, un’autostrada fondamentale per migliaia di pendolari, lavoratori, imprese e trasportatori. Il blitz di Ultima Generazione Gli “eco-imbecilli“, come li ha definiti il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, si sono addirittura incollati lesull’asfalto. Per poi dare il via ai loro soliti deliri. Del tipo: sappiamo di creare dei disagi ai cittadini, ma ce ne freghiamo. Per riuscire a prelevare ifestanti è stato necessario non solo l’intervento delle forze dell’ordine, come spesso accade a Milano e in altre città d’Italia, ma anche dei vigili del fuoco che a suon di scalpello e paletta hanno dovuto liberare leincollate alla strada. L’ira degli automobilisti Da incollare la reazione ...