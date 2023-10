Gli appuntamenti del weekend al Teatro del Lido di Ostia – Progetto Pasolini

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Glideldeldeldi21 e 22 ottobre La programmazione deldeldiapre la sua stagione musicale sabato 21 ottobre alle 19 con il concerto del Neos Saxophone Ensemble, il doppio quartetto di sassofoni formato dagli ex studenti del conservatorio di Latina con un repertorio eclettico che spazia dalla musica barocca al jazz, passando per il tango, fino ad arrivare a composizioni originali contemporanee, in programma tra gli altri Vivaldi, Mozart, Morricone e Piovani. Anche quest’anno ildelrende omaggio a Pier Paolocon un programma speciale di eventi gratuiti che attraversano diversi linguaggi espressivi. Domenica 22 ottobre ...