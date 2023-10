Gli abitanti di Gaza sono assediati | ma sperano ancora nel domani

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Disperati i gazei? Disperati gli europei. Glidida Israele e sequestrati da Hamas, ma non li definirei disperati. Perché fanno moltissimi figli: circa quattro per donna, più di Israele, più dell’Egitto, più anche della Cisgiordania. E il quadruplo rispetto all’avvilita Italia. Chi fa figli spera nel, non dispera. Non mi avventuro a spiegare i motivi di tanta fecondità. Forse la fede? L’ignoranza non direi: nella Striscia il tasso di analfabetismo è fra i più bassi del mondo. Di sicuro non è l’abbondanza di asili nido. Gli europei in estinzione mentono a sé stessi e addebitano le culle vuote a problemi economici. E così Giorgia Meloni stanzia quattrini per gli asili nido. Purtroppo come sanno i demografi gli asili nido spostano il numero di figli per donna dello zero ...