Giuseppe Garibaldi choc al “GF” | “Mi ha visitato un dottore | non sto bene”

Leggi su tvzap

(Di giovedì 19 ottobre 2023) News TV.è uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello: il suo flirt con Beatrice Luzzi è continuamente preso da mira da critiche e polemiche di chi non crede nella sincerità del sentimento. In queste ore però, a preoccupare i fan sono le parole del ragazzo, che mentre si trovava in giardino con Fiordaliso, le ha confidato di avere un problema di salute. Leggi anche: “GF Vip 8”, Beatrice Luzzi e: confessione inaspettata di lei Leggi anche: “Grande Fratello”, è bufera su Beatrice: “Ha detto una cosa grave” I problemi di salute diQuesta sera, 19 ottobre, nuova diretta con Alfonso Signorini e nuovo eliminato tra le nominate Grecia Colmenares, Rosy Chin, Samira Lui e Valentina Modini. In più si parlerà del problema di salute di ...