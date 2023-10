Giunta a Caserta la Cavalcata del Bicentenario Visite guidate al Centro Regionale di Incremento Ippico

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 19 ottobre 2023). La Squadriglia sud della “del” ieri mattina ha fatto il suo ingresso trionfale in Piazza Carlo di Borbone a, dove al cospetto del Palazzo Reale è stato consegnato il Tricolore nelle mani del Generale di Corpo d’Armata Mauro D’Ubaldi, Comandante Logistico dell’Esercito. Presenti autorità militari e civili, che hanno assistito insieme a cittadini e turisti alla cerimonia dell’alzabandiera. L’iniziativa, organizzata dall’Esercito Italiano, vuole ricordare attraverso un’impresa dai toni epici, le fatiche degli uomini e dei cavalli, nonché le gesta, i valori e le virtù dei Cavalieri. La città di, sede per quarant’anni dell’Istituto militare, è stata scelta come tappa del lungo itinerario, poiché parte integrante dei 200 anni di storia della Scuola di ...