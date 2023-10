Giulia De Lellis di nuovo nella bufera | “Il tuo fidanzato sarà contento per tutte le armi vendute”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntoFiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antointanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di AntoFiordelisi su Luca Onestini Non c’è pace perDeche, ancora una volta, si ritrova nel mirino degli hater. L’influencer che condivide quotidianamente la sua vita sui social è spesso oggetto di critica a causa delle sue gaffe o di qualche gesto compiuto senza pensare alle conseguenze, come quando ha postata le foto della sua vacanza da sogno in Israele insieme alCarlo Beretta. È proprio lui l’oggetto delle critiche che nelle ultime ore sono arrivate all’influencer. LEGGI ANCHE > Il top diDe...