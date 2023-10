Giugliano | agente intima l’alt a 17enne in scooter | lui non si ferma e lo investe

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 19 ottobre 2023)undella Polizia Municipale die poi si dà alla fuga. Sette giorni di prognosi per un vigile che, ieri sera, è stato travolto in pieno da un motorino su cui viaggiava un giovane di 17 anni, traro, senza patente. L’incidente è avvenuto in Corso Campano, di fronte al Municipio, intorno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.