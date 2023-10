Giselda Torresan scopre in diretta le parole di Beatrice sul suo conto

(Di giovedì 19 ottobre 2023)inlediLuzzi sul suoe non manca la sua reazione L'articolo proviene da Novella 2000.

fa una battuta su Heidi Baci La montagna, forse, non aiuta tanto in fatto di solidarietà femminile. O almeno non sarebbe accaduto questo con la, la quale ha ironizzato sull'uscita ...

Frecciata di Giselda su Heidi Baci al GF: Domani arriva mia madre e mi dice vieni a casa con me Fanpage.it

Grande Fratello, Giselda Torresan e quella frecciata su Heidi Baci: "Domani viene mia madre e mi dice andiamo via" ComingSoon.it

Pronta a smentire quanto appena ascoltato, invece, Giselda dice di voler proseguire la sua avventura fin quando il pubblico le darà la possibilità, senza mai mollare:“Io sono contenta di essere qui”.Dopo aver visto la clip, le due concorrenti si confrontano sulle parole espresse da Beatrice Luzzi nei confronti di Giselda Torresan Quattro studentesse travolte e uccise da un Bmw fuori controllo.