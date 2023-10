Giovedi 19 Ottobre 2023 Sky Cinema e NOW | Top Gun

Leggi su digital-news

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Skyporta ila casa tua - Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) protagonista su SkyUno HD, alle 21:15, potrai vedere "Top Gun", l'action che ha consacrato Tom Cruise. Il film racconta la storia di un pilota di caccia in crisi che trova il suo equilibrio grazie a una donna. Il film ha vinto Oscar e Golden Globe per la migliore canzone. Su SkyDue HD, alla stessa ora, è in programma...