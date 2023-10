Giornata mondiale dell' osteoporosi | una donna over 50 su 3 è a rischio di fratture alle ossa

Nel 2017, sempre secondo i dati, sono state stimate a livello2,7 milioni di nuove fratture da fragilità equivalenti a 7.332 fratture al giorno. Nelle donne si è verificato quasi il doppio ...

Menopausa è ancora tabù, l'80% delle donne non ne parla con il partner Sky Tg24

La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2023 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione con ...In occasione della Giornata mondiale della salute mentale dello scorso 10 ottobre 2023, Meghan ed Harry hanno partecipato a una meditazione guidata in una scuola di New York per poi fermarsi a ...