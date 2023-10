Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 | Emiliano accusa Fitto | due comunicati diversi e lo spostamento in Kosovo è una minaccia concreta Non si fa un passo avanti ed il comitato organizzatore lo ha capito

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L’ennesimo intralcio è arrivato ieri. Guerra diil quale, a detta del presidente della Regione Puglia, ha diffuso una nota non in linea con quella concordata. Il fallimento dell’operazionedelnon è neanche più dietro l’angolo: è ad un. Ildei, che ha sede in Grecia, ha già fatto capire con chiarezza di avere preallertato ilper anticipare l’organizzazione dall’edizione 2030 già assegnata ai kosovari.sta per fare una figuraccia internazionale. Non per sua responsabilità. Lo stralcio della nota contestata da Michele: Necessità di ...