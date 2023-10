Giambruno o Gianburrasca? I fuori onda choc alla co-conduttrice | “Perché non ti ho conosciuta prima”

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il ciuffo di Andrea, first man italiano, è finito di nuovo nel mirino del programma Striscia la Notizia su Canale 5. Giornalista e compagno della premier Giorgia Meloni è conosciuto per alcune sue gaffe in diretta (e non) mostrate dal Tg Satirico nella trasmissione da lui condotta Diario del Giorno, su Rete4.: i L'articolo proviene da Il Difforme.