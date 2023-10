Giambruno non conduce il Diario del giorno su Rete4 | giallo sull’assenza dopo le polemiche

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 ottobre 2023) C’è la giornalista Manuela Boselli e non Andreaalla conduzione della puntata di oggi 19 ottobre didelsu. Un’assenza che ha fatto rumore sui social, dove ancora impazzano leper il fuorionda diffuso da Striscia la notizia che hanno travolto il compagno di Giorgia Meloni. Nei vari passaggi diffusi dal tg satirico di Antonio Ricci il conduttore si lamenta per le critiche sulla sua capigliatura, per poi fare ripetuti apprezzamenti alla collega Viviana Guglielmi. Né sui social di Mediaset, né sul sito del gruppo di Cologno Monzese viene chiarito se l’assenza dioggi sia in qualche modo legata alla bufera scoppiata per quel fuorionda. O se invece il cambio di conduzione sia solo temporaneo per impegni programmati. Sui social c’è chi ...