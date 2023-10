Giambruno dopo la bufera assente dalla conduzione del suo programma | ecco perché

Leggi su biccy

(Di giovedì 19 ottobre 2023) I fan della trasmissione Diario Del Giorno di Andreaoggi sono rimasti spiazzati quando si sono sintonizzati su Rete 4. Questoal suo posto è stata chiamata a condurre la giornalista Manuela Boselli senza che spiegasse ildella sua presenza. Andrea“sparito”del Diario Del Giornoi fuorionda mostrati ieri sera da Striscia la Notizia: è un caso o le due cose sono in qualche modo collegate? I social di Mediaset non hanno chiarito l’assenza del Come sottolineato da Open “né sui social di Mediaset, né sul sito del gruppo di Cologno Monzese viene chiarito se l’assenza dioggi sia in qualche modo legata allascoppiata per quel fuorionda. O se invece il cambio di ...