GF | alcuni inquilini attaccano Beatrice e chiedono la squalifica | “Ha detto una cosa grave Immagina se…”

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nella Casa del Grande Fratello gli ultimi giorni sono particolarmente difficili perLuzzi. L’attrice romana, che non gode certo della simpatia del resto dei co, ha avuto numerose discussioni con Giuseppe Garibaldi, il giovane barman calabrese con il quale ultimamente ci sono incomprensioni e gelosie. Anche se erano motivati dalle migliori intenzioni dopo l’addio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Grande Fratello, il balletto di Alex Schwazer fa impazzire i social (VIDEO) Grande Fratello Anticipazioni 18 settembre, eccoaspettarsi questa sera Grande Fratello Anticipazioni, nuovo ingresso, liti ed eliminazione GF, Heidi deride Vittorio (VIDEO): “Gli ho dato il potere di essere preso in considerazione e sto ragazzino ...