GF 2023 | scandalo su Samira Lui | confermata la sua eliminazione?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 19 ottobre 2023)Lui è finita al televoto e nella puntata del Grande Fratello di giovedì 19 ottobredunque è a rischioma, secondo quanto emerso sui social, la ragazza avrebbe un evento organizzato per fine mese. E ciò ha creato un putiferio sul web dato che, nel casouscisse dalla casa, si griderebbe alloe al televoto pilotato. Anche alcuni esperti di gossip ci sono andati giù pesante, con uno che ha tirato in ballo il Codacons. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. Grande FratelloLui sarà eliminata? Vanitas Tutto Sposi ha organizzato un evento per domenica 29 ottobrealle ore 19:00 in cui ci sarà una sfilata di alcune modelle tra cuiLui. Questo quanto appreso sul suo sito e account ...