Germania | area espositiva cinese a Fiera del libro di Francoforte

(Di giovedì 19 ottobre 2023), 19 ott – (Xinhua) – Persone parlano nell’della Cina alla 75ma edizione delladeldi, nell’omonima citta’ della, ieri 18 ottobre 2023. Laha aperto le porte ai visitatori ieri, con una cerimonia di apertura tenutasi martedi’. L’evento di cinque giorni si terra’ fino al 22 ottobre e offrira’ programmi diversificati per i professionisti del settore e per il pubblico. (Xin)

... il più importante e visitato è senza dubbio quello che si trova nel centro storico nell'di Am ... Am Markte, centro storico di Hannover (). Date: dal 27 novembre al 22 dicembre 2023. ...

Le Capitali - L'Area Schengen continua a perdere pezzi. È il turno ... EURACTIV Italia

Controlli alle frontiere ripristinati, Italia e altri 8 paesi Ue sospendono il trattato di Schengen RaiNews

Le previsioni di Bloomberg hanno abbassato le aspettative di crescita per la Germania: perché la potenza europea è in crisiIn Germania è decollato il primo servizio di consegna con droni di generi alimentari e beni quotidiani nelle remote aree rurali: un progetto innovativo che unisce tecnologia e sostenibilità per miglio ...