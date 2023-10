Georgia | presidente Zurabishvili sopravvive al voto di impeachment

(Di giovedì 19 ottobre 2023) LadellaSalomeè sopravvissuta ad un tentativo di. La richiesta diè arrivata dopo chesi è recata in UE senza il permesso del governo per incontrare i leader e far pressione affinché concedano allalo status di candidato all’UE.dellaall’La

Non passa il voto di impeachment chiesto dal governo georgiano contro laSalome Zurabishvili. Il Parlamento non riuscito a raggiungere il quorum di 100 voti: solo 90 parlamentari infatti si sono registrati per votare oggi pomeriggio a Tbilisi. Il risultato ...

La presidente della Georgia, Zurabishvili, rischia l'impeachment per ... EURACTIV Italia

Georgia, la Corte costituzionale permette di avviare l’impeachment per il presidente Zourabichvili Agenzia Nova

