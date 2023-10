Genova | festini a luci rosse con escort e cocaina | una ragazza indagata sentita cinque ore dal pm

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il pubblico ministero Arianna Ciavattini ha interrogato perore la trentunenne Jessica Nikolic,nell’inchiesta suiconedche ha portato in carcere l’architetto Alessandro Cristilli e l’imprenditore Christian Rosolani. Accusata di sfruttamento della pr

A fare il suo nome è, ancora una volta, Alessandro Cristilli. L'architetto al centro dell'indagine suicon escort e droga nellabene finito in carcere, "involontariamente" tira in mezzo un altro nome illustre in città. Questa volta si tratta di Mauro Ferrando, avvocato civilista, ...

Inchiesta sui festini a Genova, spunta il nome del presidente del Porto Antico Mauro Ferrando La Repubblica

Festini con escort e droga a Genova, Jessica: “Dirò la mia verità”. Auto aziendali per portare i vip in villa… La Stampa

Dall’inchiesta della Procura di Genova sui festini vip a base di cocaina ed escort emerge un altro nome molto conosciuto in città. Si tratta dell’avvocato Mauro Ferrando, presidente della società pubb ...(ANSA) - GENOVA, 18 OTT - È terminato dopo cinque ore l'interrogatorio di Jessica Nikolic, la escort coinvolta nel giro di festini vip per i quali sono finiti in carcere l'architetto genovese Cristill ...