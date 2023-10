Gemma Galgani “minaccia” Elena a Uomini e Donne | “Finisce male”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nella puntata di oggi dic’è stata una lite furiosa traedDi Brino. Le duestanno conoscendo entrambe Maurizio Laudicino, pertanto, è inevitabile che tra loro ci sia una certa rivalità. Ad ogni modo, gli animi sono diventati così infuocati, al punto che la dama torinese ha pronunciato delle parole davvero molto forti che hanno, in men che non si dica, esilarato il pubblico, sia in studio, sia da casa.sbotta contro. caos in studiosta facendo di tutto per recuperare la relazione con Maurizio Laudicino. Quest’ultimo, però, ormai sembra essere proiettato verso altre dame, tra cui ...