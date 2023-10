Gazzetta – Inter | problema attacco | Sanchez delude | il mercato e i piani di Inzaghi

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 19 ottobre 2023) 2023-10-08 10:59:29 Arrivano conferme dalla rosea: Alexis finora ha deluso ed i nerazzurri, con Arnautovic ai box, sono in difficoltà quando devono svoltare la partita in avanti. Klaassen e Mkhitaryan possono dare una mano, ma… Matteo Nava 8 ottobre – MILANO Minuto 55 di-Bologna, gli ospiti hanno da poco pareggiato con Joshua Zirkzee e Simoneanticipa il triplo cambio rispetto alla solita tabella di marcia, che li prevede intorno all’ora di gioco. Sostituisce i due esterni, con discreti risultati, e inserisce anche Alexisper Marcus Thuram. Qualche tifoso approva, altri ritengono che sia troppo presto per privarsi del nazionale francese. Non ha brillato ed era stato in ballottaggio proprio con il cileno per il posto da titolare accanto a Lautaro Martinez, ma il Niño Maravilla in stagione non ha ...