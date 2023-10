Gazzetta – Barcellona | pronta una clausola originale nel contratto di Vitor Roque

(Di giovedì 19 ottobre 2023) 2023-10-19 17:31:56 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia delladello Sport: La ricostruzione della trattativa tra i catalani e il brasiliano: presente una stranaNel corso del programma ‘El Bar de Sique’ di Cadena SER, sono state delineate le cifre che ildovrà pagare per, talento brasiliano sempre più vicino alla squadra allenata da Xavi. Come spiegato, si tratterà di una grande operazione, da circa 30 milioni di euro fissi e la possibilità di aggiungerne diversi bonus fino ad arrivare ai 31 milioni totali. Tuttavia, questa non sarebbe la cifra definitiva che potrebbe pagare ilper. Come spiegato dal giornalista Sique Rodriguez a Cadena Ser infatti, il Barça – in futuro – potrebbe ...

Gli spagnoli sono a punteggio pieno nella competizione, come il, con tre vittorie conquistate in altrettante gare, mentre la squadra di Ettore Messina ha una partita in meno da recuperare ...

Barcellona, c'era una volta il club più ricco del pianeta. Dove nasce il buco miliardario La Gazzetta dello Sport

Video Eurolega, Partizan Belgrado-Barcellona 83-92: gli highlights La Gazzetta dello Sport

Lo seguono Barcellona, Real Madrid e Brighton, ma il futuro di Nico Williams può essere ancora all'Athletic Bilbao: stando a Sport, è in arrivo il rinnovo con i baschi fino al 2027, con la clausola ...(ANSA) - MADRID, 18 OTT - L'attuale presidente del Barcellona, Joan Laporta, è stato iscritto sul registro degli indagati in Spagna per il cosiddetto 'caso Negreira', riguardante sospetti di presunti ...