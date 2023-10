Gaza | ipotesi apertura valico con l’Egitto domani La tv israeliana | «Commando di Hamas sotto effetto di droghe»

Non si può ancora sostenere con assoluta certezza cosa abbia causato l'esplosione dell'ospedale Al Ahli Arab diCity. Al momento, l'plausibile è quella di un missile proveniente dal territorio della striscia diche cambia rotta finendo per esplodere in aria sopra il cielo della città. I pezzi ...

Gaza, ipotesi apertura valico con l'Egitto domani. La tv israeliana ... Open

Chi ha colpito l'ospedale di Gaza Le ipotesi in campo TGLA7

A Brescia una manifestazione in sostegno dei palestinesi per la strage dell'ospedale di Gaza. Ma per la Casa Bianca la colpa non è degli Israeliani.Testimonianze di quello che è successo martedì all'ospedale al Ahli di Gaza, prima dell'esplosione che ha ucciso molte persone ...