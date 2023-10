Gaza | Egitto aprirà valico di Rafah | aiuti umanitari da venerdì | l’accordo

Leggi su italiasera

(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Adnkronos) – Gliverso la Striscia dipotrebbero iniziare a passare daldi, secondo le news di oggi, mentre la guerra tra Israele e Hamas sta per entrare nella terza settimana. La svolta sul sostegno alla popolazione civile diè arrivata con la missione lampo del presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Tel Aviv. Il presidente si è detto soddisfatto della visita effettuata in Israele e dell’incontro con il primo ministro Benjamin Netanyahu, sottolineando come sia stato raggiunto l’obiettivo chiave di sbloccare gliper. L’Air Force One, dopo la toccata e fuga in Medio Oriente, è atterrato alla base aerea di Andrews alle 12:14 ora locale dopo una missione lampo chiusa con i ...