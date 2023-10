Gaza e la strage contesa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Sono indignata per laall’ospedale di, ma Israele dice che è stato un missile fuori controllo di Hamas e stampa e tv parlano di “accuse incrociate”. A chi credere?Maria Libertivia email Gentile lettrice, quando si legge “scambio di accuse”, “rimpallo di accuse”, ecc. di solito gatta ci cova, perché sono formule tipiche per nascondere le vere responsabilità, già viste con la distruzione dei Nord Stream e le bombe sulla centrale di Zaporizhia, attribuite ai russi masochisti. Per l’ospedale diil margine di dubbio è minimo. La “prova” fornita dagli israeliani sembra vera come la favola di Biancaneve: un presunto dialogo intercettato tra due membri di Hamas: “La bomba era nostra, l’abbiamo sparata dal campo vicino all’ospedale”. “Ma davvero?” “Sì”. Invece è certo che subito dopo l’esplosione un portavoce di Netanyahu, ...