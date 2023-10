Gas | tra coperta corta e rischi per la transizione Il rapporto Snam

Leggi su formiche

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Per il mercato del gas il 2022 è stato un anno eccezionalmente complesso. L’invasione russa dell’Ucraina e il ricatto energetico di Vladimir Putin all’Europa hanno aggravato una crisi dei prezzi già in corso e fatto segnare il picco più alto da quando esiste il mercato europeo del gas – 240 euro/megawattora a fronte di una media storica tra i 10 e i 20 €/MWh. Oggi il prezzo è tornato sotto i 50 €/MWh, ma non è il caso di riposarsi sugli allori. E non solo per le conseguenze della crisi in Medioriente (tra cui la diminuzione della produzione di gas israeliano), l’attacco al gasdotto nel Baltico, ilo scioperi in Australia e l’avvicinamento della stagione del riscaldamento. “Come parte di un mercato globale sempre più interconnesso, il sistema del gas europeo è riuscito a superare le enormi sfide affrontate nel 2022, grazie anche alla flessibilità fornita dal gnl e ...