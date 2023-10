Gabriele Cirilli spara a zero su Enrico Brignano | cosa ha detto? «Il successo lo ha portato su una strada di…»

(Di giovedì 19 ottobre 2023)ha deciso di rivelare un retroscena inaspettato sull’amicizia che lo lega da diversi anni al collega. Il comico, protagonista di Tale e Quale Show, definisce l’attore un ”fratello” ma questo non è bastato per descriverne un retroscena poco lusinghiero. Intervistato, durante il podcast Tintoria, dove ha ripercorso la sua carriera nel mondo dello spettacolo,...

Nei giorni scorsi,ha preso una pausa dalle prove di Tale e Quale Show (dove partecipa in coppia con Francesco Paolantoni in qualità di 'ripetenti'), per concedere una lunga intervista al podcast di ...

Gabriele Cirilli: Su Rai1 non puoi dire nulla, Carlo Conti mi tagliò la parola Xanax a Sanremo Fanpage.it

Gabriele Cirilli attacca Khaby Lame: «Se sai fare così, non puoi fare il presentatore» ilmessaggero.it

Gabriele Cirilli è stato ospite dell’ultima puntata del celebre podcast “Tintoria”, condotto sulle piattaforme streaming dai due comici Daniele Tinti e Stefano ...Nei giorni scorsi, Gabriele Cirilli ha preso una pausa dalle prove di Tale e Quale Show (dove partecipa in coppia con Francesco Paolantoni in qualità di “ripetenti”), per concedere una lunga ...