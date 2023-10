Fuorionda di Andrea Giambruno con una collega Perché non ti ho conosciuta prima?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Striscia la notizia ha mostrato i fuori onda di: il compagno di Giorgia Meloni sembra provarci con unaStriscia la Notizia nella puntata del 18 ottobre ha mandato in onda ididiventati subito virali. Il giornalista e conduttore televisivo, noto anche come compagno del primo ministro Giorgia Meloni, ha fatto alcune battute imbarazzanti su una sua, oltre a prendersela con chi critica la sua folta capigliatura. Il video di Striscia La notizia Striscia La notizia ha intitolato il suo servizio "Il giornalino di Giambrunasca: alla scoperta del conduttore col ciuffo", specificando che "Disi conoscono le sue esternazioni pubbliche, che spesso fanno discutere. Ma per ...