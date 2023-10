Fs vince anche su gomma Altro colpo olandese per Ferraris

Leggi su formiche

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dopo aver portato l’Alta velocità in giro per il Continente (Spagna e Grecia, tanto per citare due esempi), per FS adesso arriva un’altra buona notizia,se non si parla più di binari, ma di gomme su strada. Ovvero, una concessione da un miliardo di euro per dieci anni, dal 2024 al 2034, con la previsione di trasportare 155 milioni di passeggeri ogni anno. Qbuzz, societàdel gruppo guidato da Luigie controllata da Busitalia, si è infatti aggiudicata i servizi di Trasporto pubblico locale nella provincia di Fryslan (Frisia), al nord dei Paesi Bassi, che conta 650 mila abitanti. Per Piazza della Croce rossa è la prova chenel trasporto sul’azienda sa competere a livello internazionale. “Un ulteriore passo per il gruppo, che prevede, secondo gli obiettivi del Piano ...