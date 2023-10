Frosinone | Turati | «Vogliamo raggiungere quanto prima la salvezza»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Stefano, portiere del, ha parlato a TMW degli obiettivi dei rossoblù in questa stagione, ma non solo Stefano, portiere del, ha parlato a TMW degli obiettivi dei rossoblù in questa stagione, ma non solo. PAROLE – «Dopo la promozione dello scorso anno, siamo ripartiti con qualche novità, siamo rimasti in 6-7 calciato del vecchio gruppo, ma questo non ha condizionato la nostra partenza perché abbiamo da subito lavorato bene, consapevoli che la Serie A ha caratteristiche diverse dalla B: proprio per questo, ci siamo impegnati tutti, dando davvero il 1000%. Come facciamo anche in campo:la, e vedere poi nel caso quel che potrà succedere. Siamo sempre stati ...