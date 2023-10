Frontale sulla Tarquiniese | automobilista estratto dalle lamiere | è grave

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tarquinia – Un incidenteha visto convolti due veicoli nella giornata di ieri, 18 ottobre 2023,. A scontrarsi sono stati un camion frigo e un’auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia, con il mezzo speciale autogru. Il conducente del camion sembrerebbe non aver riportato ferite, mentre sono gravi le condizioni del conducente dell’auto, che è statoe trasportato in elisoccorso all’ospedale Gemelli di Roma. Successivamente i Vigili del fuoco hanno impiegato l’autogru per sollevare il camion frigo, che era finito su un fianco occupando l’intera carreggiata. Le effettive cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto presente anche l’automedica 118, un’ambulanza e i carabinieri per i ...