Frattesi | occasione dal 1? a Torino? Solo una volta con l’Inter

Leggi su inter-news

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Davideè stato uno degli acquisti più onerosi del calciomercato in Italia. Assieme a lui Benjamin Pavard, che però ora sta trovando spazio. L’ex Sassuolo un po’ meno, ma è pronto per la chance. CHANCE – Sta per arrivare la seconda partita da titolare con la maglia delper Davide. La prima è stato contro l’Empoli al Castellani e non è andata benissimo. Proprio a dirla tutta la prestazione la si può giudicare al di sotto delle aspettative. Il centrocampista ha subito anche un infortunio saltando gli impegni con Salernitana e Benfica e rientrando nel quarto d’ora finale con il Bologna. Simone Inzaghi potrebbe utilizzarlo dal primo minuto con il, staffetta con Barella MOTIVO – Nicolò Barella è uno dei pochi ad aver superato i 1000 minuti giocati in questa ...