Frattesi | arriva il tuo momento Rimandato l’appuntamento con Barella

Leggi su inter-news

(Di giovedì 19 ottobre 2023)ildi Davide. In Torino-Inter, infatti, l’ex Sassuolo partirà con ogni probabilità da titolare. Anche se ècon Nicolò. ORA X – In questo inizio di stagione, Davideè sceso in campo soltanto una volta dal primo minuto. Ovvero nella trasferta vinta per 0-1 a Empoli grazie all’eurogol di Federico Dimarco. Per l’ex Sassuolo, l’ora Xadesso per Torino-Inter. Proprio lui infatti dovrebbe partire da titolare a centrocampo, ma non insieme a Nicolò. Il centrocampista numero 23 sta faticando in queste prime giornate eè destinato – almeno per la prossima gara – a prendere il suo posto. Considerando anche che, a sinistra, rimane ...